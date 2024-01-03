ترامب يطعن في قرار منعه من الترشح في ولاية ماين

هبة بريس - وكالات

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بقرار ولاية ماين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.

وبعد أسبوع من قرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية ماين الخميس أنّ الرئيس السابق “ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس”.

وأرجعت ولاية ماين قرارها إلى موقف ترامب خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

والثلاثاء، طلب محامو ترامب من القضاء في ولاية ماين إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز.

وقال المحامون إنّ الوزيرة الديمقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية هي “مسؤولة منحازة” تصرّفت “بطريقة تعسّفية ومتقلّبة”.

وعلى غرار القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت بيلوز أنّ ترامب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لأنّ التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمنع أيّ شخص شارك في أعمال “تمرّد” من تولّي أيّ مسؤولية عامّة.

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