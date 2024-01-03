فاس.. العثور على موظفة أمن جث.ة هامدة داخل منزلها
هبة بريس
عثرت المصالح الأمنية بمنطقة “بين المدون” بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، على موظفة أمن جثة هامدة داخل منزلها.
وحسب مصدر مطلع، فقد انتقل رئيس دائرة القطانين، الى منزل مقدم شرطة التي كانت تعمل قيد حياتها بالهيئة الحضرية منطقة فاس المدينة، إثر تغيبها عن حصتين للعمل.
وأضاف ذات المصدر، أنه تم العثور على المعنية بالأمر، جثة هامدة فوق سريرها، مشيرا إلى أنه تم القيام ببحث محيطي تبين من خلاله أن الشرطية دخلت في خلاف مع أحد جيرانها وقام بضربها بعصا على مستوى رأسها مسا ء يوم الأحد الماضي.
وتم الاستماع للمشتبه فيه، يضيف مصدر الجريدة، الذي اعترف بالمنسوب إليه، وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
17 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على أسباب هذه الوفاة..
على القضاء معاقبة الجاني ..
إنا لله وأنا اليه راجعون والبقاء لله اللهم اغفر لها وارحمها واجعل الجنة مأواها أنشاء الله..
في الآونة الأخيرة تكاثر موت موظفي الشرطة لأسباب مجهولة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمها ..
آلله يرحمها ويغفر لها ويسكنه فسيح جناته ..
الموت واحدة والأسباب متعددة..
اللهم أحسن خاتمتنا يارب العالمين..
ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون..
على السيد عبداللطيف حموشي أن يمنحها ترقية استثنائية..
لا حول ولا قوة الا بالله
Fes me3rofin b hadchy llah ye3fou
Maykon ghi dak jareha hwa li darha
انا شكيت غيكون هذا القتل الغير عمد
اللهم ارحمها و اغفر لها ونبتها عند السؤال ويرزق اهلها و دويها الصبر والسلون إنه علئ كل شئ قدير