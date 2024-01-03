فاس.. العثور على موظفة أمن جث.ة هامدة داخل منزلها

هبة بريس

عثرت المصالح الأمنية بمنطقة “بين المدون” بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، على موظفة أمن جثة هامدة داخل منزلها.

وحسب مصدر مطلع، فقد انتقل رئيس دائرة القطانين، الى منزل مقدم شرطة التي كانت تعمل قيد حياتها بالهيئة الحضرية منطقة فاس المدينة، إثر تغيبها عن حصتين للعمل.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم العثور على المعنية بالأمر، جثة هامدة فوق سريرها، مشيرا إلى أنه تم القيام ببحث محيطي تبين من خلاله أن الشرطية دخلت في خلاف مع أحد جيرانها وقام بضربها بعصا على مستوى رأسها مسا ء يوم الأحد الماضي.

وتم الاستماع للمشتبه فيه، يضيف مصدر الجريدة، الذي اعترف بالمنسوب إليه، وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

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