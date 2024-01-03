طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق كل من مرتفعات الأطلس، جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي.

كما ستتكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، إضافة إلى تناثر بعض الغبار داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و05 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالقرب من السواحل، سوس، والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 05 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستنخفض قليلا بالمناطق الجبلية والجنوب، وستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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