محمد صلاح يكشف سر “تغيير الحذاء” بين شوطي مواجهة نيوكاسل

فاجأ الدولي المصري محمد صلاح الجماهير بتغيير حذاءه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن فعاليات الجولة 20 من البريميرليغ والتي حسمها الريدز برباعية مقابل هدفين، لكن الجدل بشأن هذه الخطوة، لم يستمر طويلا بعدما كشف الفرعون المصري عن سبب ذلك التغيير الذي اعتبره سببا في تغيير أداءه خلال المباراة.

وأهدر المهاجم المصري ركلة جزاء في الشوط الأول على ملعب أنفيلد حيث تصدى مارتن دوبرافكا لتسديدته. ودفع ذلك صلاح للخروج من النفق بحذاء جديد في الشوط الثاني، وكان للتغيير الأثر المطلوب حيث ارتدت ثنائية.

وكشف محمد صلاح بعد المباراة أنه تدرب بالحذاء الذي أهدر ركلة الجزاء في اليوم السابق، وكان التبديل بمثابة خطوة لتصفية ذهنه قبل الـ 45 دقيقة المتبقية.

وأنهى الدولي المصري في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” الجدل المثار حول تغيير الحذاء، بقوله “ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد”.

وأضاف صلاح قائلا “ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي كان الأمر كالتالي، حسنًا، سأغير حذائي.”.

وعلق على ضربة الجزاء الضائعة بالقول “إنه أمر سخيف، لكنني لم أحب أن يكون لدي هذا التفكير في الشوط الثاني، هذا الهدف الذي لم أسجل به (… ) لقد تغيرت، وجعلت ذهني هادئًا وركزت على المباراة. لقد أضعنا الكثير من الفرص”.

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