حزب الله : اغتيال العاروري “اعتداء خطير على لبنان ولن يمر دون رد”
قال حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، إن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية “لن تمر دون رد”.
وأضاف حزب الله في بيان صادر عنه: “عملية الاغتيال هذه هي اعتداء خطير على لبنان ولن تمر من دون رد”.
واعتبر أن “جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه من رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات”.
وتابع البيان: “(اغتيال العاروري) تطور خطير في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة”.
وقال: “إننا في حزب الله نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من دون رد وعقاب”.
ورأى أن “العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع غزة وخانيونس ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية”.
وأشار إلى أن “هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير”. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
يجب الرد بالثقيل على العدو الطاغي..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
هاد خونا من نهار بديت نعقل على راسي فهاد الدنيا وهو غي الشفوي وكيتوعد شي لعبة مكايديرها