رابطة الليجا تهدد تسجيل روكي مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أزمة تواجه برشلونة في تسجيل لاعبه الجديد البرازيلي فيتور روكي.

وتعاقد برشلونة مع روكي، قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، ليكون أول صفقات الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يخطط لتسجيل روكي في الشتاء، معتمدًا على غياب بابلو جافي لنهاية الموسم، بسبب الإصابة.

ويحاول برشلونة استغلال لوائح الليجا التي تتيح نقل رواتب اللاعبين الذين يغيبون لنهاية الموسم إلى الصفقات الجديدة، إذا كان النادي يعاني أزمة متعلقة بالرواتب.

ومع ذلك، فإن قاعدة اللعب المالي النظيف لا تسمح لبرشلونة حتى الآن بتسجيل روكي في قائمة الفريق.

وأبلغت رابطة الليجا، مسؤولي برشلونة، بأن المساحة المستخدمة لتسجيل روكي ستخصم من سقف رواتب الفريق في الصيف المقبل.

واشترطت رابطة الليجا، أن يوقع برشلونة على هذا الشرط قبل اعتماد الصفقة بشكل رسمي وضمه للقائمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة 77 توضح أن النادي الذي يمر بنفس ظروف برشلونة، يمكنه استخدام ما يصل إلى 80% كحد أقصى من راتب اللاعب المصاب، كما هو الحال مع جافي، بالإضافة إلى حد أقصى قدره 2% من حد تكلفة النموذج.

ونظرًا لأن المبلغ المخصص لبرشلونة في سبتمبر/ أيلول الماضي كان 270 مليونًا، فإن الحد الأقصى سيكون 5.4 مليون يورو.

وبهذا الرقم، يمكن ضم فيتور روكي فقط على سبيل الإعارة، على الرغم من تعاقد برشلونة معه نهائيا، حتى عام 2026.

ولولا إصابة جافي، لفشل برشلونة بتسجيل أي صفقة جديدة في هذه السوق الشتوية لأنه تجاوز حد “اللعب النظيف”.

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