الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب

أبدى محمد الشيبي، مدافع بيراميدز المصري سعادته بالتواجد مع المنتخب الوطني في معسكره استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الشيبي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “أنا سعيد للغاية بهذه الدعوة، لقد انتظرت طويلا من أجل تحقيق هذا الأمر”.

وأضاف: “أتمنى أن أكون عند حسن المدرب والجماهير المغربية”.

وتابع: “نجن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب”.

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