الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب

الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب

2024-01-02 / 22:16
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أبدى محمد الشيبي، مدافع بيراميدز المصري سعادته بالتواجد مع المنتخب الوطني في معسكره استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الشيبي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “أنا سعيد للغاية بهذه الدعوة، لقد انتظرت طويلا من أجل تحقيق هذا الأمر”.

وأضاف: “أتمنى أن أكون عند حسن المدرب والجماهير المغربية”.

وتابع: “نجن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب”.

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