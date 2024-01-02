المنتخب الوطني يستهل تحضيراته للكان بأول حصة تدريبية

استهل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته لنهائيات كأس أمم أفريقيا بأول حصة تدريبية، اليوم الثلاثاء، بمركب محمد السادس بالمعمورة.

الحصة التدريبية الأولى عرفت غياب بعض العناصر التي لم تلتحق بعد بمعسكر المنتخب الوطني.

وقد خصص الناخب الوطني وليد الركراكي هذه الحصة التدريبية لبعض التمارين البدنية.

وينتظر أن تتواصل تدريبات المنتخب الوطني غدا الأربعاء، على أن يرتفع نسق التحضيرات بإلتحاق بقية اللاعبين وإكتمال الصفوف.

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