وجدة ..”مركز دراسات” يكشف خطوط مؤتمره حول “الأمن الغدائي”

هبة بريس_ وجدة

أعلن رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة الأستاذ سمير بودينار، خلال ندوة صحفية حضرها ثلة من مراسلي المواقع الإعلامية بمقر والمركز، عن الخطوط العريضة لبرنامج المؤتمر السنوي العاشر حول الأمن الغذائي التحديات والتحولات.

وخلال مداخلته، أكد انه انسجاما مع رؤية المغرب ودوره في المسار العالمي المتعلق بمجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، يعمل مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة على مواكبة التحولات النوعية والمركبة التي تشهدها وضعية الأمن في أبعاده المتنوعة، وانطلاقا من هذا المنظور، اختار المركز قضية الأمن المائي وأسئلة الاستدامة موضوعا لمؤتمره السابق.

ويضيف كذلك، وسعيا منه إلى استكشاف بقية الأبعاد الاستراتيجية للأمن في مستوياته المختلفة: الوطني منها والدولي، قرر المركز هذه السنة مناقشة موضوع “الأمن الغذائي التحديات والتحولات”، باعتباره امتدادا لمسألة الأمن المائي، وذلك خلال مؤتمره العلمي السنوي العاشر يومي 5 و 6 يناير 2024.

وحسب البلاغ ، يأتي هذا المؤتمر في سياق إغناء النقاش حول القضايا الراهنة التي من شأنها أن تسهم في تحسين القدرات الاقتراحية في القطاعات المختلفة ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي وتقديم الدراسات والمقترحات في هذا المجال.

كما سيعرف المؤتمر يضيف البلاغ، مشاركة العديد من الخبراء والباحثين لتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي؛ حيث سيلقي المحاضرة الافتتاحية الدكتور محمد السبكي مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كما سيشارك في المؤتمر كل من الدكتور عبد الرحمان الحرادجي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى جانب الدكتور محمد الناجي الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والدكتور محمد الملحاوي الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والدكتور مجيد عنكيط الطبيب البيطري ورئيس المجلس الجهوي للوسط الشمالي والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، بالإضافة إلى العديد من المشاركين المتخصصين في المجال موضوع المؤتمر.

ومن المتوقع أن تمثل هذه المحطة العلمية السنوية التي تحتضنها رحاب مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة (منار المعرفة) فرصة للخبراء والباحثين الشباب والمهنيين للاستفادة من الرؤى والمقترحات والبدائل التي تتعلق بموضوع الأمن الغذائي في مستوى تحولاته الراهنة وتحدياته المستقبلية.

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