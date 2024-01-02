درك الجديدة يضرب بقوة “مافيا المخدرات”

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر معلومات دقيقة توصلت إليها القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، شنت فرق دركية تابعة لجهوية الجديدة،

مدعومة بالكلاب المدربة، حملة تمشيطية واسعة النطاق، في منطقة نفوذها الترابي؛ حيث داهم المتدخلون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024، في اليوم الموالي لرأس السنة الميلادية الجديدة، عدة مساكن يشتبه في حيازتها وإخفائها لكميات مهمة من المخدرات. حيث مكنت هذه العملية “النوعية”، التي جرت تحت قيادة وإشراف “الكولونيل ماجور”، المسؤول الجهوي الأول لدى جهوية الجديدة، من ضبط وحجز ما يقارب طنا من “الحشيش”، كان معدا للتهريب بحرا، عبر سواحل الجديدة، في إطار الاتجار الدولي، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط؛ ناهيك عن سيارة نفعية، وعربات مجرورة بدواب، كان المهربون يستعملونها لنفل المخدرات من اليابسة ومن الغابة، إلى شاطئ البحر. كما أوقف المتدخلون الدركيون، في إطار هذا التدخل، عنصرا إجراميا ينتسب إلى “مافيا الاتجار الدولي للمخدرات”، وذلك بنواحي دوار “أيت الرخى”، بتراب جماعة وقيادة سيدي علي بنحمدوش، بدائرة أزمور، إقليم الجديدة. حيث يخضعه المحققون لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، لتحديد جميع امتدادات هذا النشاط الإجرامي، المحلية والدولية، والكشف عن جميع الضالعين فيه.

إلى ذلك، فإن هذه العملية “النوعية” تندرج في سياق الحرب التي أعلنتها بلا هوادة القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، على “مافيا المخدرات”، والاتجار الدولي للمخدرات، وعلى الهجرة السرية، وكذا، التصدي لجميع تجليات الجريمة والانحراف، بغية استتباب الأمن والنظام العام، في مناطق نفوذها الترابي، والذي يشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور.

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