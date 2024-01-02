رئيس الوزراء الفلسطيني يدين اغتيال العاروري

هبة بريس _ وكالات

دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، “عملية الاغتيال” في العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء وراح ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري واثنان من مرافقيه.

ووصف اشتية العملية “بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها”، محذرا “من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة”.

وشددت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية أن اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، ورفاقه في بيروت لن تمر دون عقاب والمقاومة مستمرة.

وأكدت حركة “حماس” اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.

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