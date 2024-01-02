إسماعيل هنية: اغتيال العاروري عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان

هبة بريس _ وكالات

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، القيادي صالح العاروري، وستة آخرين من الحركة بينهم القياديان في “كتائب القسام” سمير فندي وعزام الأقرع.

وقال هنية في كلمة مصورة، مساء الاثنين: “بمزيد من الإصرار على مواصلة درب الشهداء ننعى القائد المجاهد صالح العاروري، والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع”.

وأضاف أن “عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان”

وشدد هنية على أن “اغتيال الاحتلال للعاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان”.

كما أنه لفت إلى أن “دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى”، مؤكدا أن “الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة”.

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