رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة العالم للأجهزة المنزلية المستعملة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة عبر مذكرة عممتها على مختلف المديريات الجهوية أنه تم التراجع أخيرا عن قرار سابق يمنع إستيراد بعض التجهيزات المنزلية التي كانت موضوع مذكرة سابقة تم تعميمها بناء على قانون صادر من وزارة التجارة والصناعة.

المذكرة الجديدة الصادرة هذا اليوم الثلاثاء والموقعة من طرف المدير العام للجمارك السيد “عبد اللطيف العمراني” تؤكد أن ذات التجهيزات المستعملة المشار إليها في الدورية السابقة لم تعد خاضعة للتراخيص وأن إدخالها إلى التراب الوطني أصبح مشروعا ولا يخضع لشروط إضافية غير تلك التي تتعلق بالتعشير.

وكانت “هبة بريس” منذ ما يزيد عن شهر قد تطرقت إلى هذا التعديل المرتقب بناءا على مصادرها الخاصة التي أكدت أنها مسألة وقت ليس إلا، الشيء الذي خلق ردود فعل متباينة بين القراء وخاصة منهم أولائك الذين يمتهنون نشاط نقل الأمتعة الغير مرفوقة من وإلى المغرب.

يذكر أنه سبق لهبة بريس ان نشرت مقال في الموضوع قبل بضعة ايام بشأن تدارس وزارة الصناعة امكانية الغاء هذا المنع السابق.

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