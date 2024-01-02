بتوصية من سيميوني.. أتلتيكو مدريد يتحرك للتعاقد مع بلال الخنوس

بتوصية من سيميوني.. أتلتيكو مدريد يتحرك للتعاقد مع بلال الخنوس

2024-01-02 / 19:15
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يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع الدولي المغربي بلال الخنوس، متوسط ميدان جينك البلجيكي خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الخنوس، حيث وضعه ضمن أولويات فريقه في الميركاتو الشتوي.

وحسب نفس المصدر فإن أتلتيكو مدريد ينافس أندية أخرى على ضم بلال الخنوس على غرار روما الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ومعلوم أن بلال الخنوس إلتحق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث يعتبر من أبرز الأسماء التي يعول عليها الناخب الوطني وليد الركراكي في الكان.

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