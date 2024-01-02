بنموسى يعلن تعديل تواريخ إجراء كل الامتحانات الموحدة

2024-01-02 / 20:25
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 2 يناير، أنها قد عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وحسب بلاغ الوزارة فقد تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛ مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

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‫14 تعليقات

  6. سبحان الله كيف الوزارة تفكر في امتحان آخر السنة ونحن نبحث عن حل لامتحانات شهر يناير لنيل شهادة الإبتدائي والإعدادي والثانوي .كيف يفكر هؤلاء المسؤولين عن التعليم ؟
    فهم يا الفاهم!!؟!!!؟

    1
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  7. اربعة أشهر اضراب يساوي أسبوع
    نقول للوزير و(رجال التعليم) بين قوسين لأنهم ليسوا برجال وإنما……. لانهم هم السبب

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  8. اجتمعت اللجنة من اجل تمديد الموسم الدراسي لاسبوع معناه لم يقع اي شيء مجرد رياح بسيطة هبت في المغرب ومنعت التلاميذ من الخروج من منازلهم والذهاب الى المدرسة ومن اجل هذه الفترة القصيرة من الغياب سيتم فقط تمديد الدراسة لسبعة ايام فقط وفقط وليس غير فقط ,السياسيون المغاربة محتاجين الى تكوين في تدبير شؤون المواطنين في كندا او فينلاندا على الاقل تواطىء ااسياسيون مع النقابات التعليمية و التنسيقيات البلهاء لتخدير المواطن العادي وتنويمه لضرب التعليم وكما قال الراحل محمود درويش : كسروك ليقفوا على ساقيك عرشا. تواطىء واضح بين الدولة و المعلمين والنقابات والتنسيقيات لخنق التعليم العمومي مقابل 1500 درهم لاشباه المعلمين ياحسرتاه على معلم الثمانينات والسبعينات كان حقا رسولا وكان عليناحقا ان نقوم ونقف له .

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  10. هذا هو الطنز العكري ، تاخير الموسم الدراسي باسوع واحد كفيل باستدراك الالحيز الزمني المدرسي الضاءع والمقدر بحوالي 3 اشهر ، والله انها معادلة مستعصية على الفهم ، ولايفهمها حلها الا الرياضي الفذ من الرياضيات السي هم بن موسى …..

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  11. انها عبقرية بن موسى والله ايسر ما يمكن نعت هذا الهراء ، والمستوى الضحل والهزيل من التدبير ، رعاية لمصالح اللوبيات الاقتصادية التي لا تفكر الا في الارباح وتكديس الأموال….عدم تمديد والغاء العطل خدمة لاقتصاد العطل…افهم تتسطا …اسبوع تاخير يساوي تدارك ثلاثة أشهر من الاضراب ….لك الله ياوطن…

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  12. الأجر الذي يتقاضاه المضريون هل هو حلال ؟
    لأول مرة تضامنت الحكومة مع رجال التعليم من اجل تحطيم التلميذ ..وعند ربكم ستختصمون

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  13. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ان هذا لمنكر عظيييييم اختصار تلاتة اشهر في اسبوع

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  14. راه الا محفزتو الاستاذ ها كدضحكو على ريسكم مكين بحال لبغتي الجودة و كتشطر و تقتر والو …..علاه بقات ها تجري على الحقيبة الوزارية و تشد المسؤولية

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