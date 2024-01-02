عاجل ..وزارة التربية الوطنية تعلن عن تمديد السنة الدراسية
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الثلاثاء 2 يناير عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، تكييف البرامج الدراسية، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، بالإضافة إلى تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.
وحسب بلاغ الوزارة فقد تم تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، فيما أكدت أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
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6 تعليقات
دورة أولى كلها إضرابات والتمديد لمدة أسبوع هذا الطنز العكري ارضاءا للوبي المدارس الخصوصية لتفادي سنة بيضاء
لم افهم مادا يريد كاتب المقال
لا حول ولا قوة الا بالله الهدر بالشعور و التعويض بالساعة
الله ياخد فيكم الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هادشي لي قدرهوم عليه الله ماحلوش حتى المشاكل مع الأساتذة وكيمددوا أسبوع والتلاميذ عندهم تأخر 3 شهور لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
تمديد السنة الدراسية بأسبوع كما يقول المثل المغربي:المندبة كبيرة والميت فأر تضحكون على الفقراء
تمديد السنة الدراسية بأسبوع كما يقول المثل المغربي:المندبة كبيرة والميت فأر يضحكون على الفقراء