مطالب للحكومة بإيجاد إطار قانوني للعمل عن بعد
هبة بريس _ الرباط
وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلهام الساقي سؤالا شفويا، لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تصورها لاعتماد إطار قانوني للعمل عن بعد.
وتحدثت الساقي عن الثورة التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة على مستوى العديد من المجالات، وكان لبعض الأحداث الكبرى التي عرفها العالم دور كبير في هذه التحولات، كما هو الحال مع جائحة كوفيد، التي مست مجالات مختلفة من بينها عالم الشغل.
وهو الأمر الذي اعتبرته الساقي سمح بتطور فكرة العمل عن بعد خصوصا في بعض القطاعات التي ليس لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.
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5 تعليقات
مخدامينش حتى قدامك عاد لاخرجوا يخدموا عن بعد . كثرة الهم كتضحك. عند موظفين بعقلية سويدية.
تطبيق العمل عن بعد سيعطي غطاءا جيدا للموظفين الاشباح
La la masale7ch hadchy li ghaydiro
Wa marigloch ta 3adi fen bghaw yezido hado
العمل عن بعد سيساعد الموظفة بالخصوص في التوفيق بين العمل والمنزل والتخفيف من الضغط عليها اضافة إلى مزاياه العديدة . فكرة جيدة نتمنى تفعيلها في القريب العاجل .