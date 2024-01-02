وكيل حمد الله يكشف حقيقة إقتراب اللاعب من الرجاء الرياضي

كشف عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل أعمال الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم إتحاد جدة حقيقة إقتراب موكله من الانضمام إلى الرجاء الرياضي خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية.

وقال وكيل اللاعب في تصريح صحافي: “نادي الرجاء لم يتواصل معي، ولم يكن بيينا أي حديث قط”.

وكان محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي قد كشف في تصريحات له عن دخول الفريق الأخضر في مفاوضات مع إتحاد جدة من أجل ضم المهاجم عبد الرزاق حمد الله إما على سبيل الإعارة أو عبر صفقة تبادلية، وهو ما نفاه وكيل أعمال اللاعب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp