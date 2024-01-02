حوادث السير خلال 6 أيام ..أرقام وحصيلة

2024-01-02 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2729 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة، في 2052 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 دجنبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و57 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و119 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و938 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و343 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و424 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و119 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف

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