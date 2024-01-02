ضبط مخالف متورط بالقنص غير المشروع بمحمية “عين السفرجلة”

2024-01-02 / 17:58
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هبة بريس

في إطار المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتعاون مع جميع الشركاء المعنيين قصد حماية الوحيش البري من الاستخدامات والقنص غير المشروع، تم صباح اليوم الثلاثاء، رصد محاولة قنص غير مشروع داخل محمية دائمة قرب منطقة سيدي بطاش، التابعة لإقليم الصخيرات تمارة.

وأوضح بلاغ صحفي للوكالة، أن رئيس وحدة مراقبة الحيوانات البرية بمنطقة القرب “عين السفرجلة”، انتقل، إثر إخبارية واردة من إحدى جمعيات القنص، حوالي الساعة الثالثة صباحا، إلى الموقع المذكور رفقة عناصر الدرك الملكي، حيث تم إلقاء القبض على المخالف متلبسا بمزاولة القنص غير المشروع، مستعملا بندقية تقليدية غير مرخصة ومعدات قنص أخرى، تم حجزها لاستكمال البحث، مشيرا إلى أنه تم وضع المخالف تحت الحراسة النظرية إلى حين استيفاء التحقيق معه بعد اعترافه.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تولي اهتماما كبيرا لمحاربة القنص والاستخدامات غير المشروعة للحيوانات البرية، وذلك بتنسيق وتعاون مع مختلف الشركاء، كالدرك الملكي والجمارك والحراس الجامعيين، بالإضافة إلى جمعيات مهتمة بالحفاظ على الحياة البرية، على اعتبار أنها تمثل تهديدا حقيقيا للثروة الحيوانية في المملكة، مبرزا أنه يتم سنويا تسجيل حوالي 300 مخالفة تتعلق بالاستعمالات غير المشروعة للحيوانات البرية.

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