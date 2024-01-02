الرجاء يخطط للتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

أفادت تقارير إعلامية، أن مسؤولي الرجاء لكرة القدم دخلوا في مفاوضات رسمية مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي للتعاقد معه في فترة الانطلاقات الشتوية الحالية.

وقال محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء، في تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية” السعودية نشرتها اليوم الثلاثاء: “نعم، نريد التعاقد مع حمد الله. ويجري، حاليا، التفاوض مع وكيل أعماله الذي سيخاطب إدارة الاتحاد والمهاجم لمعرفة قرارهما حيال إتمام الصفقة والطريقة التي يرغبان فيها”.

وأضاف: “لن نتمكن من شراء عقد حمد الله من الاتحاد بسبب القيمة المالية، لكننا سنطرح فكرة استعارته، أو عقد صفقة تبادلية يختار من خلالها مسيرو الفريق السعودي اللاعب الذي يرغبون في ضمه من الرجاء”.

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