إغلاق السفارة الفرنسية لدى النيجر حتى إشعار آخر
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء أن سفارتها لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل العمل من باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “السفارة الفرنسية لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر”.
كما أشارت إلى أن “المكتب التمثيلي سيستمر في العمل من باريس”.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
Bghina n3erfo 3lach bee3da
Wch magaloch l asbab 3lach sedoha zee3ma
فرنسا ختصها تخرج من جميع الدول الإفريقية
السفارة الفرنسية فيها المشاكل و صداع الراس