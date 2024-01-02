إغلاق السفارة الفرنسية لدى النيجر حتى إشعار آخر

2024-01-02 / 17:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء أن سفارتها لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل العمل من باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “السفارة الفرنسية لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر”.

كما أشارت إلى أن “المكتب التمثيلي سيستمر في العمل من باريس”.

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