ستاندار دو لييج البلجيكي يعسكر بالمركب الرياضي الزيايدة ببنسليمان

وصل في حدود الساعة العاشرة من مساء أمس فريق ستاندار دو لييج البلجيكي بمطار الدار البيضاء استعدادا لخوض معسكر تدريبي قبل استئناف منافسات البطولة البلجيكية.

وحل الفريق البلجيكي بالمركب الرياضي الزيايدة ببنسليمان والذي تعود ملكيته للرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي عزيز البدراوي، في حدود الساعة الواحدة صباحا من يومه الإثنين قصد الدخول في معسكر مغلق.

وأجرى لاعبو ستاندار دو لييج صباح اليوم جولة استطلاعية للتعرف أكثر على الملاعب الرياضية والقاعات المجهزة بأحدث المعدات الرياضية المخصصة للتداريب.

ومن المرتقب أن يواجه فريق ستاندار دو لييج والذي يمارس في صفوفه الرجاوي السابق سفيان بنجديدة فرق من البطولة الاحترافية في مباريات ودية.

وتتوقف الدوريات الأوروبية باستثناء الدوري الإنجليزي بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية.

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