السلطات الإيفوارية تُذكّر المشجعين بضرورة التلقيح ضد الحمى الصفراء

ذكّرت السلطات الإيفوارية، المشجعين المتوجهين إلى البلاد، لمساندة منتخباتهم الوطنية المشارِكة في كأس الأمم الأفريقية، بضرورة التلقيح ضد الحمى الصفراء قبل 10 أيام من سفرهم إلى ساحل العاج.

وأوضحت السلطات المعنية، بأن التلقيح ضد الحمى الصفراء ضروري، مذكرة أنه يمكن أخذ الجرعات المضادة للمرض بمعهد باستور.

وعلى الوافدين تلقي اللقاح الإلزامي في شكل حقنة يتم إجراؤها قبيلَ 10 أيام على الأقل، من المغادرة صوب البلد المُضيف للمسابقة.

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