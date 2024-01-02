حكيمي يتخلف عن معسكر الأسود ويواصل تداريبه مع باريس سانجرمان

حكيمي يتخلف عن معسكر الأسود ويواصل تداريبه مع باريس سانجرمان

2024-01-02 / 13:54
0

تخلف أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الالتحاق بالتجمع التدريبي المغلق للمنتخب المغربي المقام بمركب محمد السادس، تأهبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

وشارك أشرف حكيمي، في تدريبات النادي الباريسي، استعدادا لمواجهة تولوز، برسم كأس الأبطال “السوبر الفرنسي”.

واتفقت إدارة باريس سان جيرمان مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن مشاركة حكيمي في مواجهة تولوز، يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية، انطلاقا من الساعة الساعة (20:45 غرينيتش+1).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كأس آسيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي

كأس آسيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي

2024-01-02 / 17:07
Photo of إتحاد طنجة يعلن فسخ عقد جلال الداودي

إتحاد طنجة يعلن فسخ عقد جلال الداودي

2024-01-02 / 16:41
Photo of الوداد يؤهل البنزرتي لقيادة الوداد أمام الرجاء في الديربي

الوداد يؤهل البنزرتي لقيادة الوداد أمام الرجاء في الديربي

2024-01-02 / 15:33
Photo of السلطات الإيفوارية تُذكّر المشجعين بضرورة التلقيح ضد الحمى الصفراء

السلطات الإيفوارية تُذكّر المشجعين بضرورة التلقيح ضد الحمى الصفراء

2024-01-02 / 12:40
Photo of أشغال ملعب الرباط تسير بوتيرة سريعة وسط توقعات بتسليمه قبل الموعد المحدد

أشغال ملعب الرباط تسير بوتيرة سريعة وسط توقعات بتسليمه…

2024-01-02 / 12:21
Photo of ستاندار دو لييج البلجيكي يعسكر بالمركب الرياضي الزيايدة ببنسليمان

ستاندار دو لييج البلجيكي يعسكر بالمركب الرياضي الزيايدة ببنسليمان

2024-01-02 / 12:00
Photo of بسعة 20 ألف مقعد.. تشييد ملعب لألعاب القوى بمدينة الرباط

بسعة 20 ألف مقعد.. تشييد ملعب لألعاب القوى بمدينة…

2024-01-02 / 11:53
Photo of الرجاء يخطط للتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

الرجاء يخطط للتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

2024-01-02 / 10:55
Photo of بونو والمحمدي وبوفال أول الواصلين لمعسكر المنتخب الوطني

بونو والمحمدي وبوفال أول الواصلين لمعسكر المنتخب الوطني

2024-01-02 / 10:29
Photo of الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

2024-01-01 / 23:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق