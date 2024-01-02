حكيمي يتخلف عن معسكر الأسود ويواصل تداريبه مع باريس سانجرمان

تخلف أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الالتحاق بالتجمع التدريبي المغلق للمنتخب المغربي المقام بمركب محمد السادس، تأهبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

وشارك أشرف حكيمي، في تدريبات النادي الباريسي، استعدادا لمواجهة تولوز، برسم كأس الأبطال “السوبر الفرنسي”.

واتفقت إدارة باريس سان جيرمان مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن مشاركة حكيمي في مواجهة تولوز، يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية، انطلاقا من الساعة الساعة (20:45 غرينيتش+1).

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