بركة لـ”المغاربة”: “عندنا كمية معينة ديال الماء وخصنا نحافظو عليها”
هبة بريس - الرباط
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير الاستعجالية للحفاظ على الماء.
وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على ضرورة الاستعمال المعقلن للماء والحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف بركة قائلا “كان ضروري اننا ندقو ناقوس الخطر، ونقولو للمغاربة بكل الصراحة الوضعية اللي كنمرو منها بسبب توالي سنوات الجفاف”، مسترسلا بالقول “عندنا كمية معينة ديال الماء وخصنا نحافظو عليها باش ندوزو بيها الصيف.”
وشدد المسؤول الحكومة على ضرورة التعاون وتظافر جهو، جميع الفاعلين، لتجاوز هذه الظرفية الصعبة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
Saraha rah makdebch
دبا راه خاصنا نحافظو على الماء و ضروري
يجب عليهم اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية للحفاظ على الماء
من المهم ضرورة الاستعمال المعقلن للماء
Chouf chnou idirou chi wahdine fel hemmam chaabi temma taaraf belli makawene damir inda lkatir.
يخوي غير پيسين ديالو ويحافظ على الماء حتى هو ولا هما حلال عليهم الله يعطينا وجهم
لازم يكون عند المجتمع المغربي ثقافة شاملة و أولها عدم تضييع الماء و استعماله بحكمة حتى و لو كانت الوفرة.