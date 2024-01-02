بركة لـ”المغاربة”: “عندنا كمية معينة ديال الماء وخصنا نحافظو عليها”

2024-01-02 / 17:00
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير الاستعجالية للحفاظ على الماء.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على ضرورة الاستعمال المعقلن للماء والحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف بركة قائلا “كان ضروري اننا ندقو ناقوس الخطر، ونقولو للمغاربة بكل الصراحة الوضعية اللي كنمرو منها بسبب توالي سنوات الجفاف”، مسترسلا بالقول “عندنا كمية معينة ديال الماء وخصنا نحافظو عليها باش ندوزو بيها الصيف.”

وشدد المسؤول الحكومة على ضرورة التعاون وتظافر جهو، جميع الفاعلين، لتجاوز هذه الظرفية الصعبة.

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‫7 تعليقات

  7. لازم يكون عند المجتمع المغربي ثقافة شاملة و أولها عدم تضييع الماء و استعماله بحكمة حتى و لو كانت الوفرة.

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