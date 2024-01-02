الوداد يؤهل البنزرتي لقيادة الوداد أمام الرجاء في الديربي

الوداد يؤهل البنزرتي لقيادة الوداد أمام الرجاء في الديربي

2024-01-02 / 15:33
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استخلصت إدارة الوداد الرياضي، رخصة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، وذلك عشية المواجهة التي سيواجه فيها الرجاء الرياضي، غدا الأربعاء بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب البشير لمدينة المحمدية، في إطار الجولة 14 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وأهلت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، في تلبية طلب إدارة النادي “الأحمر”، ليكون المدرب التونسي حاضرا، بشكل مستعجل، على رأس العارضة الفنية للفريق خلال لقاء “الديربي” المنتظر.

ولم يتمكن البنزرتي من قيادة اللقاءين السابقين للوداد، أمام كل من حسنية أكادير وأولمبيك آسفي، بسبب استكماله لعقوبة التوقيف، حيث ناب عنه مساعده الأول محمد مديحي.

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