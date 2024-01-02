كأس آسيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي

كشف روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عن القائمة المستدعاة، لخوض غمار كأس آسيا – قطر 2023.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب عُمان، تايلاند، وقرغيزستان.

وجاءت القائمة كالآتي:

نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار.

حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور.

سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

أيمن يحيى، فهد المولد، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

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