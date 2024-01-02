فرح الفاسي لوالدها الراحل :” ستبقى الرجل الذي أفتخر به”

القسم الفني: هبة بريس

موازاة وذكرى رحيله الأولى، وجهت الفنانة المغربية فرح الفاسي رسالة مؤثرة لوالدها الراحل و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الفنانة المغربية صورة تجمعها بوالدها الراحل مرفوقة بتعليق جاء فيه:”لا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لا يطاق، قد رحلت جسدًا وستبقى روحك الطاهرة في قلوبنا”.

وواصلت قائلة:”يكفينا أنك تركت لنا سمعتك الطيبة بين الناس ليذكرك كل من يعرفك ويذكر محاسنك ويذكر طيبتك التي لا ينساها أحد، ستبقى الرجل الذي أفتخر به”.

واختتمت تدوينتها بالدعاء التالي:”اللهم إن والدي عاش طيبا ورحل طيبا يا رب طيب منزلته ، اللهم ارحم من كان بشوش الوجه طيب القلب، يا رب اجعل والدي من أصحاب الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل أبي آمنا مطمئنا في قبره ، مرتاح راضي بما أتيته، لا يشكو ضيقًا ولا هما ولا حزنًا ، اللهم أرحمه وأغفر له ، وأدخله الجنة من أوسع أبوابها يا رب”.

وجدير بالذكر أن والد الفنانة المغربية غادر إلى دار البقاء السنة الفارطة بعد معاناته الطويلة مع المرض.

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