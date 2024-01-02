لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر.. بنموسى يستدعي النقابات التعليمية

2024-01-02 / 11:03
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هبة بريس - الرباط

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دعوة للنقابات التعليمية لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر.

وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنها توصلت بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.

هذا ويشار الى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت عن اضراب أيام 3 و4 و5 يناير الجاري.

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‫11 تعليقات

  1. Meme si les 5 syndicats et le gouvernement sont arrives a un accord satifaisant ,certains entre autre Tensiktates s’entetent a faire greve plus , actuellement , pour des raisons ideologuques et politiques rien qu’a ecouter les slogans qu’ils clament !

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  2. اين هي الملفات العالقة ومنها ملف ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012والتي يعمل على تغبيرة على الرغم من الاعتراف بمظلوميتهم وهذا ما ركز عليه السيد اضرضور في لقاء اعلامي اخيرت

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  4. اللهم هذا منكر في حق التلاميذ ,يجب على الحكومة أن تضع حداً لهذا الإضرابات المتواصلة ,

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  5. يجب إعادة النظر في المدارس العمومية لقد تدهورت بشكل خطير بسبب هذه الإضرابات المتواصلة.

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  6. ابناؤنا أصبحوا عرضة للانحراف مما أصبحوا يتعاطون للمخذرات .

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  7. نطالب من الحكومة بالتدخل لمنع هذه الاضطرابات من اجل إنقاذ التعليم العمومي ببلادنا

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  8. لم يبقى لي سوى أن أقول حسبي الله ونعم آلوكيل فيمن كان سبب في ضياع أبنائنا وحرمانهم من حقوقهم في التعليم

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  9. والله هذا منكر تلاث اشهر والتلاميذ في بيوتهم كيف يعقل انكم تحاربون الهدر المدرسي وأنتم على الإضرابات المتواصلة

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  10. لا حول ولا قوة إلا بالله
    على الحكومة أن تعلن عن سنة بيضاء
    وبعد ذلك الجلوس على طاولة الحوار وأخذ متسع من الوقت للإتخاذ المتقين
    أما بالنسبة للكنفدراليات لا تسمن ولا تغني من جوع

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  11. ماهومصيرملف المتقاعدين بطلب منهم أسوة بالمتقاعدين تقاعدا كاملا انه تمييز غير مبرر قانونيا وأخلاقيا

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