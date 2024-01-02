باستثمار نصف مليار دولار.. الصين تشيد مصنعا لإنتاج البطاريات بطنجة

هبة بريس - القسم الاقتصادي

باستثمار يصل إلى نصف مليار دولار، تعتزم الصين افتتاح مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم بمدينة طنجة.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة BTR الصينية، عن إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات “أيونات الليثيوم” في منطقة “طنجة-تيك”، باستثمار يصل إلى 3.5 مليار يوان صيني أي ما يعادل 496,6 مليون دولار أمريكي.

وسينتج المصنع الجديد، حوالي 50 ألف بطارية من “أيونات الليثيوم” سنويا التي تستخدم أساسا في السيارات الكهربائية و عدد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة والأجهزة الكهربائية والطاقة المتجددة.

ويأتي اختيار الشركة الصينية، الاستثمار في المغرب، لامتلاك المملكة لسلسلة صناعية كاملة من المواد الخام الخاصة ببطاريات ايونات الليثيوم، من “كوبالت” و”فوسفاط”، حيث يصل احتياطي هذا الأخير إلى 50 مليار طن.

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