بونو والمحمدي وبوفال أول الواصلين لمعسكر المنتخب الوطني

بونو والمحمدي وبوفال أول الواصلين لمعسكر المنتخب الوطني

2024-01-02 / 10:29
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توافد على مركب محمد السادس لكرة القدم، كل من ياسين بونو، منير المحمدي وسفيان بوفال كأول الواصلين لمسعكر الأسود تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار.

وجاء القدوم المبكر لبونو والمحمدي وبوفال بسبب مشاركة المنتخبات في كأس أسيا، لذلك كان لزاما أن يحضر الثلاثي مبكرا لمعسكر الأسود.

وتوافد بعد ذلك عدد من اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم في اللائحة النهائية التي ستشارك في كأس إفريقيا بكوت ديفوار التي ستنطلق من 13 يناير إلى 11 فيراير

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