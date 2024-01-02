صادرات المغرب للسيارات تتجاوز 13 مليار دولار

2024-01-02 / 10:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهد قطاع بيع السيارات المصنعة بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث شهدت معدلات و أرقام و مداخيل مبيعات السيارات المغربية التصنيع، جزئيا أو كليا، ارتفاعا غير مسبوق.

و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 130,64 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب ذاته أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,64 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 10,42 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 2,19 مليار درهم).

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