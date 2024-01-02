رفقة أصدقائه المشاهير.. سعد لمجرد يحتفل بالسنة الجديدة

2024-01-02 / 10:33
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نجلاء مزيان : القسم الفني

حرص النجم المغربي سعد لمجرد على الاحتفال بليلة رأس السنة بالديار الفرنسية رفقة أصدقائه الفنانين و المشاهير المغاربة.

ووثقت صور ومقاطع فيديوهات تم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي احتفال المجرد و زوجته بليلة رأس السنة بحضور كل من الفنانة فرح الفاسي و زوجها الفنان عمر لطفي، صفاء حبيركو و زوجها، عصام وشمة وزوجته..

وفي سياق منفصل، يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لطرح جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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