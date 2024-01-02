بعد صراع مع المرض.. الموت يفجع لطيفة التونسية

2024-01-02 / 09:39
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نجلاء مزيان: هبة بريس

فجعت الفنانة التونسية لطيفة،أمس الإثنين بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت الفنانة التونسية والدتها قائلة :”أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

وجدير بالذكر أن الفنانة لطيفة، أعلنت في وقت سابق عن تعرض والدتها لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية، دخلت على إثرها لغرفة العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

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