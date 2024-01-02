اختتام مهرجان دار الفن الدولي للمسرح بتكريم العبابسي وعرض بوحجبان

القسم الفني: هبة بريس

أسدل الستار ليلة أمس على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة بمدينة فاس، التي كانت انطلقت منذ الخميس الماضي، تحت شعار” فاس تنفس مسرحا وفرجة”.

وكان مسك ختام هذه التظاهرة المسرحية الناجحة، تكريم حامل اسم هذه الدورة، الممثل الفنان جمال العبابسي، تقديرا لجهوده الكبيرة، في إخصاب الحقل المسرحي من خلال تجربة رفيعة.

كما شهد اختتام الدورة، التي نشطت فقراته الممثلة فاطمة بوجو، عرض مسرحي استمتع به الجمهور، بعنوان “بوحجبان” لمسرح سفر، إخراج عزيز الخلوفي، وبطولة نخبة من الممثلين، أبرزهم الممثل حسن مكيات وسعاد درابيل.

وتميزت النسخة الخامسة، ببرمجة خصبة ومتنوعة، ضمت بالخصوص ورش الكوميديا والتعبير الجسدي والالقاء المسرحي، والحكاية لفائدة الأطفال، إضافة إلى لقاءت مفتوحة مع ضيوف المهرجان وعرض مسرحيات وطنية احترافية وأخرى دولية، وغيرها.

يشار إلى أن هذه الدورة، نظمت بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وبشراكة مع مجلس مقاطعة جنان الورد، ومجلس مقاطعة المرينيين وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس.

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