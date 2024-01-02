الدوزي يطرح جديده الفني “يا دنيا”

القسم الفني: هبة بريس

طرح الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي جديده الفني تحت عنوان “يا دنيا”، وذلك على قناته الخاصة بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

“يا دنيا”، هي من كلمات ياسر سيداسي و ألحان أيوب خربوش، فيما تكلف بالتوزيع الموسيقي سليم دويشات.

وجدير بالذكر أن الدوزي طرح آخر أغنية له قبل 5 أشهر حيث كانت تحمل عنوان “الحب صعيب” و التي حققت أزيد من 7 ملايين مشاهدة.

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