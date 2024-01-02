الدوزي يطرح جديده الفني “يا دنيا”
القسم الفني: هبة بريس
طرح الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي جديده الفني تحت عنوان “يا دنيا”، وذلك على قناته الخاصة بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
“يا دنيا”، هي من كلمات ياسر سيداسي و ألحان أيوب خربوش، فيما تكلف بالتوزيع الموسيقي سليم دويشات.
وجدير بالذكر أن الدوزي طرح آخر أغنية له قبل 5 أشهر حيث كانت تحمل عنوان “الحب صعيب” و التي حققت أزيد من 7 ملايين مشاهدة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
أغنيتي عن القدس ” قم يا عربي ” شعر : د عبد العزيز خوجة ألحان وغناء : (نعمان لحلو) بمشاركة : بديعة يحيى ، عبد الفتاح بنيس ، الغاوي سنة التسجيل : 1999… و لا ننسى أغنية المدينه القديمة . (أركسترا عسري) مجموعة موسيقية مغربية رائدة على مستوى تهذيب الفن الشعبي وتقديمه على الوجه الأكمل للجماهير المغربية والعربية ونجحت في استقطاب جمهور واسع وقد أحيت العديد من السهرات والحفلات والأعراس ومختلف المناسبات العامة والخاصة أغاني الزمن الجميل . كوكتيل شعبي أغنية … الله عليها زيارة … أغنية كيفاش يمكن قلبي ينساك من روائع الأغاني المغربية … سيد العطار يالعطار . (عبدالوهاب الدكالي) موسيقار مغربي، من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي. كرس حياته الفنية لإمتاع الجماهير بروائعه التي تجمع بين الزجل المغربي العميق، والموسيقى التي تمتح من الجذور، واللغة الفصحى على مدى أكثر من خمسين عاما.فين هامان فين فرعون فين قارون تساؤلات عبدالوهاب الدكالي الشهيرة .(عبد الهادي بلخياط) أغنية … كيف يدير أ سيدي للي قلبه تايبغيك ليله ونهاره يقيل وبات سهران يفكر فيك حارت بي الاذهان ما عرفت نعيش بلا بك أنت قمر وأنا بشر واش جا ما وصلني ليك لا تبقاش بعيد قرب لنا الله يهديك عند غزالي ضحطة كنهار العيد آلولاد كتغربي يا شمس أنا وحدي نضوي لبلاد الله يا سيدي كتدوخ بها العباد وتمش وتخلي الشوق عمل فينا جهاد أنت قمر وأنا بشر واش جا ما وصلني ليك لا تبقاش بعيد قرب لنا الله يهديك ارتاح أنت وأبقى أنا نستنى يوم شهر سنة أنا وقلبي اتفقنا على الصبر وسهر الليل هذا أمر يحير الأذهان أنا وهو زوج أغصان وعلاش هبت النسمة وأنا وحدي ياناس انميل أنت قمر وأنا بشر واش جا ما وصلني ليك لا تبقاش بعيد قرب لنا الله يهديك زعمني اسم أنا جميل وخا قلت لي مستحيل ما نحسب أنا يا روحي من عشاق المستحيل اسمعني أو لا تسمعني حتى قوة ما تمنعني أنا إنسان من حقي انحب الجمال و أنت جميل جميل جميل أنت قمر وأنا بشر واش جا ما وصلني ليك لا تبقاش بعيد قرب لنا الله يهديك .