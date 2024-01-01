الوداد الرياضي يكشف تفاصيل إجتماع مكتبه المديري

الوداد الرياضي يكشف تفاصيل إجتماع مكتبه المديري

2024-01-01 / 22:23
0

كشف نادي الوداد الرياضي تفاصيل الإجتماع الذي عقده مكتبه المديري، اليوم الإثنين، وذلك بعدما قرر القضاء متابعة رئيس النادي سعيد الناصيري في حالة إعتقال.

وقال النادي في بلاغ له إن: “الإجتماع يأتي على ضوء المستجدات الأخيرة، حيث عرف حضور رؤساء الفروع وممثلي فرع كرة القدم”.

وأضاف: “قرر المكتب المديري بالإجماع تزكية عبد المجيد برناكي بصفته نائبا أولا للرئيس سعيد الناصيري من أجل القيام مقامه في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية والرياضية، وذلك إلى حين انعقاد الجموع العامة واتضاح الرؤية حول مآل الرئاسة”.

وختم البلاغ بأن: “الحضور أكد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة ومواصلة السير العادي للنادي مما يخول له الاستمرار في لعب دور الريادة الذي عرف به منذ تأسيسه”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

2024-01-01 / 23:13
Photo of الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على نيوكاسل ويعزز الصدارة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على نيوكاسل ويعزز الصدارة

2024-01-01 / 23:09
Photo of أزمة قلبية تنهي حياة حكم مغربي شاب وسط الملعب بالمحمدية

أزمة قلبية تنهي حياة حكم مغربي شاب وسط الملعب…

2024-01-01 / 21:01
Photo of الرجاء الرياضي يستعيد أحد لاعبيه قبل “الديربي”

الرجاء الرياضي يستعيد أحد لاعبيه قبل “الديربي”

2024-01-01 / 20:45
Photo of تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

2024-01-01 / 20:05
Photo of رومان سايس يؤدي مناسك العمرة قبل المشاركة في “الكان”

رومان سايس يؤدي مناسك العمرة قبل المشاركة في “الكان”

2024-01-01 / 19:28
Photo of ثنائي المنتخب المغربي حاضر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس أفريقيا

ثنائي المنتخب المغربي حاضر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين…

2024-01-01 / 18:55
Photo of العثور على العداء الدولي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

العثور على العداء الدولي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

2024-01-01 / 18:50
Photo of مصرع لاعب مغربي في حادثة سير مروعة بإسبانيا

مصرع لاعب مغربي في حادثة سير مروعة بإسبانيا

2024-01-01 / 17:39
Photo of مانشستر سيتي يحسم صفقة موهبة أرجنتينية

مانشستر سيتي يحسم صفقة موهبة أرجنتينية

2024-01-01 / 17:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق