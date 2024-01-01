الوداد الرياضي يكشف تفاصيل إجتماع مكتبه المديري

كشف نادي الوداد الرياضي تفاصيل الإجتماع الذي عقده مكتبه المديري، اليوم الإثنين، وذلك بعدما قرر القضاء متابعة رئيس النادي سعيد الناصيري في حالة إعتقال.

وقال النادي في بلاغ له إن: “الإجتماع يأتي على ضوء المستجدات الأخيرة، حيث عرف حضور رؤساء الفروع وممثلي فرع كرة القدم”.

وأضاف: “قرر المكتب المديري بالإجماع تزكية عبد المجيد برناكي بصفته نائبا أولا للرئيس سعيد الناصيري من أجل القيام مقامه في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية والرياضية، وذلك إلى حين انعقاد الجموع العامة واتضاح الرؤية حول مآل الرئاسة”.

وختم البلاغ بأن: “الحضور أكد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة ومواصلة السير العادي للنادي مما يخول له الاستمرار في لعب دور الريادة الذي عرف به منذ تأسيسه”.

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