الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على نيوكاسل ويعزز الصدارة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على نيوكاسل ويعزز الصدارة

2024-01-01 / 23:09
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عزز ليفربول صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 4 -2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وأرسنال صاحب المركز الرابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 49، قبل أن يدرك نيوكاسل التعادل عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 74 سجل كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول، فيما أضاف كودي غاكبو الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل نيوكاسل هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق سفين بوتمان، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 86.

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