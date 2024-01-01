الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

الإصابة تبعد نجم منتخب غانا عن كأس أمم أفريقيا

2024-01-01 / 23:13
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استُبعد لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، توماس بارتي، اليوم الاثنين، من لائحة منتخب غانا الذي سيخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، المقررة في الكوت ديفوار ابتداء من 13 يناير الجاري، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ولم يشارك اللاعب الغاني (30 سنة) في تشكيلة فريق أرسنال منذ شهر أكتوبر الماضي، بسبب إصابة تعرض لها على مستوى العضلات الخلفية للفخذ.

وتلعب غانا، حاملة اللقب أربع مرات سنوات 1963، 1965، 1978 و1982، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر والرأس الأخضر والموزمبيق.

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