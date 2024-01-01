بورصة الدار البيضاء تنهي النصف الثاني من سنة 2023 على وقع الأخضر
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها المتعلقة بالنصف الثاني من سنة 2023 على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 4,43% إلى 12.092,88 نقطة.
كما تعزز كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 4,99% عند 989,84 نقطة، و3,82% مستقرا بذلك عند 901,88 نقطة، على التوالي.
من جانبه، زاد MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 8,94% إلى 995,35 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 40,77 مليار درهم، منها 19,39 مليار درهم سجلت بالسوق المركزي، و 18,89 مليار درهم بسوق الكتل.. بينما تجاوزت رسملة البورصة 626 مليار درهم.
على صعيد القيم الفردية، تم تسجيل أقوى الارتفاعات من طرف تيمار (+55,84% / 600 درهما)، ودجى الإنعاش الضحى (+46,22% / 14,33 درهما)، وأوطو نجمة (+45,98% / 2.470 درهما)، وأكديتال (+42,73% / 496 درهما)، وأليانس (+42,24% / 115,5 درهما).
بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن منيير تويست (-39,44% / 1.090 درهما)، والمنجزات الميكانيكية (-22,71% / 119,8 درهما)، وزليجا (-20,23% / 70,2 درهما)، وسوطيما (-18,09% / 951 درهما)، وميد بيبار (-17,94% / 20,49 درهما).تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp