بورصة الدار البيضاء تنهي النصف الثاني من سنة 2023 على وقع الأخضر

2024-01-01 / 22:45
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هبة بريس _ و م ع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها المتعلقة بالنصف الثاني من سنة 2023 على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 4,43% إلى 12.092,88 نقطة.

كما تعزز كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 4,99% عند 989,84 نقطة، و3,82% مستقرا بذلك عند 901,88 نقطة، على التوالي.

من جانبه، زاد MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 8,94% إلى 995,35 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 40,77 مليار درهم، منها 19,39 مليار درهم سجلت بالسوق المركزي، و 18,89 مليار درهم بسوق الكتل.. بينما تجاوزت رسملة البورصة 626 مليار درهم.

على صعيد القيم الفردية، تم تسجيل أقوى الارتفاعات من طرف تيمار (+55,84% / 600 درهما)، ودجى الإنعاش الضحى (+46,22% / 14,33 درهما)، وأوطو نجمة (+45,98% / 2.470 درهما)، وأكديتال (+42,73% / 496 درهما)، وأليانس (+42,24% / 115,5 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن منيير تويست (-39,44% / 1.090 درهما)، والمنجزات الميكانيكية (-22,71% / 119,8 درهما)، وزليجا (-20,23% / 70,2 درهما)، وسوطيما (-18,09% / 951 درهما)، وميد بيبار (-17,94% / 20,49 درهما).

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