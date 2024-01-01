فاس.. إدانة رئيس جماعة بإفران بسنة موقوفة التنفيذ ومصادرة جميع أملاكه

2024-01-01 / 22:21
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هبة _ فاس

هبة بريس _ فاس

أدانت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس رئيس جماعة بن الصميم نفوذ إقليم افران (ل _ ع) بسنة واحدة موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع تحميله الصائره وتحديد الاجبار في الحد الأدنى ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال. وجاءت متابعته بناءا على شكاية تقدمت بها المعارضة سابقا.

وقد تمت إدانته من غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال و الحكم الابتدائي المذكور بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة الترابية بن الصميم في ملف سجل بتاريخ 25/09/2023 بإبتدائية فاس شعبة جرائم الأموال.

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‫12 تعليقات

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب وما اكتر ضحاياه:

    جميل جدا ولكن يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد رغم ان ضحاياه سنة٢٠١١ و٢٠١٢ ما زالو يعانون نفسانيا وماديا وانا من بينهم أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب هدا الضالم والفاسد في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين ولن يرتاح بالي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

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  2. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد ونازال ضحاياه سنة٢٠١١ و٢٠١٢ يعانون من ضلمه ماديا ونفسانيا وانا من بينهم اتمنى ان يحاسب هدا الضالم والفاسد في الدنيا قبل الآخرة لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

    رد

  3. مصادرة جميع الأرصدة البنكية و الممتلكات و الثروات و الأموال التي راكموها عن طريق النهب و السرقة و الاختلاس، و ذلك لصالح الخزينة العامة للمملكة. هذا ما يريده الشعب.

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  4. حسبنا الله في كل شفار ديال المال العام و شركائه و من يصوت عليه اللهم نكل بهم و شتت شملهم.

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  7. “براءة المتهم مع ارجاع المسروق”..هدا من عجائب القضاء في هدا البلد السعيد…كيف تصادر اموال وممتلكات هدا المتهم ادا لم تكن محل فساد وكيف يصدر الحكم بسنة موقوفة التنفيد مادام تبوث الفساد…القضاء يشجع اللصوصية والفساد..

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  8. لماذا يترشحون لسواد عيوننا، هدفهم معروف حتى أصبح النزهاء والشرفاء ينسلوا من الأحزاب كما تنسل الشعرة من العجين.

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  9. إدانة رئيسة الجماعة بسنة موقوفة التنفيذ ومصادر جميع املاكه!!!! ،ههه إذن التهم ثابتة مادام حكم بالإذانة لازم السجن النافذ وأي أملاك مصادرة الفتات أما الصحيح في في أسماء العائلة

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  10. سنة مقولة اتنفيد غير كافية لهد سارق ويجيب تنقيح القانون المغربي ومنع الا حكام مع أقف تنفيذ فى جرايم المال العام انهو مال 40 مليون مغربي ليس مال هد سارق المنعول

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  11. سنة مقولة اتنفيد غير كافية لهد سارق ويجيب تنقيح القانون المغربي ومنع الا حكام مع أقف تنفيذ فى جرايم المال العام انهو مال 40 مليون مغربي ليس مال هد سارق المنعول

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