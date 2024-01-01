المغرب “يعترض” أكثر من ألف مهاجر غير شرعي

2024-01-01 / 21:58
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هبة بريس _ وكالات

نفذت وحدات مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق ليل الأحد الاثنين عدة عمليات اعتراض وإبعاد لأكثر من ألف شخص كانوا يستعدون للتوجه إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، بحسب بيان رسمي

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على مستوى مدينة الناظور، اعترضت هذه الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية).

وأوضح المصدر ذاته أنها شاركت أيضا خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا.

ويعد طريق الهجرة إلى جزر الكناري البوابة الأخرى الى أوروبا في المحيط الأطلسي، خاصة من السواحل المغربية ومنطقة الصحراء المغربية .

ويواجه الأرخبيل الإسباني أسوأ أزمة هجرة هذا العام منذ عام 2006. واعتبارا من 15 نوفمبر، وصل 32436 مهاجرا إلى جزر الكناري، بزيادة قدرها 118 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لوزارة الداخلية.

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تعليق واحد

  1. منين قلتي مدينتين اسبانيتين صافي غير نشلل يدي. ماتش تباع.لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل

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