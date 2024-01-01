أزمة قلبية تنهي حياة حكم مغربي شاب وسط الملعب بالمحمدية

أزمة قلبية تنهي حياة حكم مغربي شاب وسط الملعب بالمحمدية

2024-01-01 / 21:01
0

توفي الحكم المغربي الشاب أسامة الشعيبي بعد تعرضه لأزمة قلبية، يوم أمس الأحد، أثناء إدارته لمباراة نادي لانوريا بن يخلف وسيدي مومن لفئة أقل من 18 سنة ضمن منافسات عصبة الدار البيضاء لكرة القدم، بمدينة المحمدية.

وقد سقط الحكم المذكور وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ورغم نقله على وجه السرعة عبر سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات بالمحمدية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، علما أنه ينتمي إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء الرياضي يستعيد أحد لاعبيه قبل “الديربي”

الرجاء الرياضي يستعيد أحد لاعبيه قبل “الديربي”

2024-01-01 / 20:45
Photo of تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

2024-01-01 / 20:05
Photo of رومان سايس يؤدي مناسك العمرة قبل المشاركة في “الكان”

رومان سايس يؤدي مناسك العمرة قبل المشاركة في “الكان”

2024-01-01 / 19:28
Photo of ثنائي المنتخب المغربي حاضر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس أفريقيا

ثنائي المنتخب المغربي حاضر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين…

2024-01-01 / 18:55
Photo of العثور على العداء الدولي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

العثور على العداء الدولي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

2024-01-01 / 18:50
Photo of مصرع لاعب مغربي في حادثة سير مروعة بإسبانيا

مصرع لاعب مغربي في حادثة سير مروعة بإسبانيا

2024-01-01 / 17:39
Photo of مانشستر سيتي يحسم صفقة موهبة أرجنتينية

مانشستر سيتي يحسم صفقة موهبة أرجنتينية

2024-01-01 / 17:10
Photo of حارث: الركراكي يجعلنا نقاتل في الميدان وهذه المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان

حارث: الركراكي يجعلنا نقاتل في الميدان وهذه المنتخبات المرشحة…

2024-01-01 / 16:50
Photo of هل يسمح الركراكي بتأخر التحاق الأسود بالتجمع التدريبي؟

هل يسمح الركراكي بتأخر التحاق الأسود بالتجمع التدريبي؟

2024-01-01 / 14:31
Photo of باريس سانجرمان يضغط على الجامعة للسماح ببقاء حكيمي

باريس سانجرمان يضغط على الجامعة للسماح ببقاء حكيمي

2024-01-01 / 12:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق