أزمة قلبية تنهي حياة حكم مغربي شاب وسط الملعب بالمحمدية

توفي الحكم المغربي الشاب أسامة الشعيبي بعد تعرضه لأزمة قلبية، يوم أمس الأحد، أثناء إدارته لمباراة نادي لانوريا بن يخلف وسيدي مومن لفئة أقل من 18 سنة ضمن منافسات عصبة الدار البيضاء لكرة القدم، بمدينة المحمدية.

وقد سقط الحكم المذكور وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ورغم نقله على وجه السرعة عبر سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات بالمحمدية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، علما أنه ينتمي إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp