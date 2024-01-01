People stand near a collapsed torii gate caused by an earthquake at Onohiyoshi Shrine in Kanazawa, Ishikawa prefecture, Japan January 1, 2024, in this photo released by Kyodo. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN

اليابان تعلن رقما لضحايا الزلزال.. وبايدن يعرض المساعدة

2024-01-01 / 21:03
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هبة بريس _ وكالات

تأكد مقتل 4 أشخاص في مقاطعة إيشيكاوااليابانية بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن فريق إدارة الأزمات في المقاطعة، في وقت مبكر الثلاثاء.

وضرب الزلزال المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو، الاثنين، مما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر، وألحق أضرارا بمنازل، وأدى إلى اندلاع حريق كبير.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد.

وأضاف أن “الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب”.

وكان المتحدث باسم الحكومة، هاياشي يوشيماسا، قال في مؤتمر صحفي طارئ، إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار، ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

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‫4 تعليقات

  1. الزلازل من الكوارث الطبيعية فهي دلائل تدل على عظمة الخالق .آللهم احفظ الأمة الإسلامية .

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  3. قال تعالى في كتابه الحكيم بعد اعوذ بالله الشيطان الرجيم: إذا زلت الأرض زلزالها واخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ….

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