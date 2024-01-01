اليابان تعلن رقما لضحايا الزلزال.. وبايدن يعرض المساعدة

هبة بريس _ وكالات

تأكد مقتل 4 أشخاص في مقاطعة إيشيكاوااليابانية بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن فريق إدارة الأزمات في المقاطعة، في وقت مبكر الثلاثاء.

وضرب الزلزال المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو، الاثنين، مما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر، وألحق أضرارا بمنازل، وأدى إلى اندلاع حريق كبير.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد.

وأضاف أن “الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب”.

وكان المتحدث باسم الحكومة، هاياشي يوشيماسا، قال في مؤتمر صحفي طارئ، إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار، ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

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