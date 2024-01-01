القسام” تعلن استهداف 26 آلية إسرائيلية بمدينة غزة

2024-01-01 / 20:40
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، استهداف 26 آلية إسرائيلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: “تمكن مقاتلونا خلال الـ48 ساعة الماضية، من استهداف 26 آلية صهيونية متوغلة، في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت “القسام”، استهدافها آليات وجنود إسرائيليين أوقعتهم بين “قتيل وجريح”، بحي التفاح (شمال) ومخيم البريج (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وهاجمت عناصر “القسام” تجمعا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح “بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، وفق بيانات سابقة.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان “القسام” حتى الساعة 18:50 (ت.غ).

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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‫6 تعليقات

  1. اللهم انصر اخواننا الفلسطينين واحم الشهداء وجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

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  2. نطالب بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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  5. إنها فرحة عظيمة من كتاىب القسام اللهم عليك بالصهاينة وانصر اخواننا المجاهدين ا…

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  6. الصهاينة ارتكبت عدة جراىم في حق اخواننا الفلسطينيين لهذا نطالب بمحاكمة الصهاينة على جرايم حرب.

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