ثنائي المنتخب المغربي حاضر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس أفريقيا

يتواجد ثنائي المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي ونايف أكرد ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد جاء أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 65 مليون يورو، بينما جاء مواطنه نايف أكرد، مدافع وست هام الإنجليزي عاشرا بـ 38 مليون يورو.

ويتصدر هذه القائمة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن، نجم نابولي الإيطالي بـ 110 ملايين يورو، بينما جاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ثالثا بـ 65 مليون يورو.

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