تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

تجربة حكيم زياش مع غلطة سراي مهددة بالفشل

2024-01-01 / 20:05
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باتت تجربة الدولي المغربي حكيم زياش مع غلطة سراي التركي مهددة بالفشل، مع إنطلاق مرحلة الإنتقالات الشتوية.

ووفقا لمصادر إعلامية تركية وأخرى إنجليزية فإن إدارة غلطة سراي تدرس قطع إستعارة اللاعب وإعادته إلى صفوف تشيلسي، لعدم إقتناع الطاقم التقني للنادي بمستواه.

وحسب نفس المصادر فإن اللاعب لم يقنع مكونات نادي غلطة سراي طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق، وهو ما يهدد تجربته هذه بالفشل.

وتشير مصادر أخرى إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي لا يرغب في عودة زياش إلى صفوفه، وبالتالي سيكون اللاعب في حالة رحيله عن غلطة سراي، مطالبا بالبحث عن فريق آخر.

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