الكلاب الضالة تغزو مجددا شوارع مدينة طنجة ( صورة)

2024-01-01 / 18:54
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

أصبح منظر انتشار الكلاب الضالة في شوارع مدينة طنجة أمرا مقلقا للغاية، لما له من تأثير على صحة المواطنين وعلى جمالية “عاصمة البوغاز” بالرغم من التطمينات التي قدمت سابقا بخصوص الحالة الصحية لهذه الحيوانات.

وسجل عدد من المواطنين انتشار مجموعات من الكلاب في عدد من المناطق التي تشهد حركية كبيرة، مثل محج “مالاباطا” وبساحة الأمم وسط مدينة طنجة، اضافة الى أحياء تتسم بكثافة سكانية مرتفعة مثل “المجمع الحسني” ، حي “بئر الشفاء ” وغيرها من الشوارع الرئيسية وهو ما يستدعي تدخلا من السلطات المعنية لتفادي انتقال أمراض بسبب هذه الحيوانات أو تعرض المواطنين لعضات كما حدث سابقا مع وزير مغربي كان قد قدم شكاية بهذا الخصوص ضد الجهات المعنية .

جذير بالذكر أن المجلس الجماعي لطنجة، كان قد وافق بالإجماع، خلال دورة فبراير العادية التي انعقدت بتاريخ 7 فبراير 2023، على اتفاقية شراكة لإنجاز محجز للكلاب والقطط والحيوانات الضالة بالمدينة،في إطار المقاربة الجديدة للصحة العامة، عبر إشراك الأطباء والبياطرة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة والعاملة في المجال الوقائي.

يشار إلى أن السلطات المختصة كانت تعمد في السابق إلى اعدام عدد من الكلاب الضالة التي كانت تشكل خطرا على حياة المواطنين بمدينة طنجة نظرا لاصابتها بداء السعار ، الا أن أصوات عدد من الهيئات والمنظمات التي تعنى بحقوق الحيوان تعالت للمطالبة بوقف قتل هذه الحيوانات أمام غياب أية رؤية واضحة بخصوص هذا الوضع علما أن مدينة طنجة مرشحة مستقبلا لاحتضان استحقاقات عالمية .

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